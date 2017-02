Roma, 25 feb. (askanews) - Confermata la misura cautelare in atto. Il giudice del tribunale di Roma ha respinto l'istanza dei difensori difensori dell'immobiliarista Sergio Scarpellini, finito agli arresti domiciliari per concorso in corruzione insieme con l'ex capo del personale del Campidoglio Raffaele Marra.

Secondo gli inquirenti Scarpellini avrebbe dato a Marra i fondi per l'acquisto di un appartamento. Per i magistrati della pubblica accusa quella dazione sarebbe stata finalizzata all'ottenimento di favori.

I due indagati hanno dichiarato che i soldi in questione erano solo un prestito. Gli accertamenti si stanno avviando alla conclusione e non viene escluso a piazzale Clodio che entro la metà di marzo la Procura possa chiedere il giudizio immediato sia di Marra che dello stesso Scarpellini.