Al via i lavori di adeguamento dell'ex sede di Testaccio

Roma, 27 gen. (askanews) - Completato il trasferimento dei 120 studenti del Centro Professionale di Roma Capitale "Simonetta Tosi". Il "trasloco" temporaneo dal quartiere Testaccio a Garbatella, spiega il Campidoglio in una nota, permetterà di adeguare la sede che ospita l'Istituto in via Volta. I lavori sono già partiti e termineranno entro 18-24 mesi.

Il Centro di Formazione Professionale Simonetta Tosi ospita attualmente 120 alunni, tutti disabili, e 16 insegnanti, oltre al personale amministrativo. Il Campidoglio si è attivato da subito per individuare una struttura in grado di ospitare gli alunni in ambienti sicuri, attrezzati e moderni.

Sono state già consegnate agli educatori le chiavi delle nuove aule dell'edificio in via Montuori, che accoglierà le attività degli studenti impegnati nei corsi di formazione per operatore della ristorazione fino al termine della ristrutturazione.

Inoltre, nelle settimane precedenti al trasferimento è stato avviato un percorso di accompagnamento che ha visto impegnati direttamente insegnanti e genitori: primo passo è stato un laboratorio su strada rivolto agli studenti per imparare a raggiungere in autonomia la nuova sede. Insegnanti, genitori e ragazzi si sono riuniti, poi, per familiarizzare con i nuovi spazi e per conoscere i nuovi laboratori dedicati alle attività didattiche.