Roma, 28 feb. (askanews) - Nella seduta odierna della Commissione capitolina Ambiente insieme all'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, ad Ama ed ai rappresentanti dei Municipi, ha discusso di uno dei principali obbiettivi dell'Amministrazione Raggi: le oasi ecologiche. "Un ruolo determinante hanno avuto i Municipi, ai quali era stato chiesto di individuare alcune aree da destinare all'installazione di queste "domus" ecologiche. Il raggiungimento di questo obiettivo permetterebbe non solo la tariffazione puntuale, ma anche l'incremento dei tassi di raccolta differenziata - spiega il presidente della commissione Daniele Diaco -. Abbiamo ascoltato il direttore generale di Ama, l'ingegnere Stefano Bina, il quale ci ha illustrato il funzionamento delle oasi ecologiche. Queste ultime potranno essere realizzate sia in aree pubbliche che in aree private e consentiranno non solo di rimuovere i cassonetti presenti nelle strade, ma anche di evitare gli inevitabili disagi creati dalla raccolta porta a porta, in particolar modo presso utenze di grosse dimensioni".

L' accesso alle oasi ecologiche "sarà consentito ai soli utenti autorizzati e renderà possibile l'esatta misurazione dei conferimenti e degli scarichi effettuati da ogni singolo utente - spiega ancora Diaco -. Questo meccanismo consentirà l'applicazione della tariffazione puntuale e faciliterà l'individuazione dei comportamenti scorretti passibili di sanzionamenti". La prima oasi ecologica "pilota" sarà realizzata presso il X Municipio, il primo Municipio ad aver individuato e messo a disposizione un'area per la sua realizzazione. "Nel frattempo, l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale proseguirà il ciclo di incontri con i delegati dei Municipi, al fine di illustrare loro il progetto - conclude Diaco - le sue finalità e di raccogliere ulteriori richieste di installazione delle oasi ecologiche. È nostra ferma intenzione offrire alla cittadinanza un servizio di raccolta rifiuti efficiente e puntuale, che consenta al cittadino di pagare l'effettivo utilizzo dello stesso e di incentivare comportamenti virtuosi di raccolta differenziata dei rifiuti".