Roma, 24 gen. (askanews) - "In merito alla gestione dei rifiuti a Roma, la Giunta Raggi ha approvato una memoria che dà mandato all'Assessora alla Sostenibilità Ambientale, Pinuccia Montanari, di redigere un Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale. Le linee guida sono condivisibili, ma detto questo ci piacerebbe capire quale sia l'idea, vale a dire quali impianti vorrebbero realizzare". Lo afferma in una nota Alessandro Capriccioli, Segretario di Radicali Roma. "E' importante sottolineare, infatti, come il sistema dei rifiuti a Roma continui ad essere rigido e ridondante, giacché esiste un forte deficit impiantistico sia a supporto della raccolta differenziata (umido) che dell'indifferenziata. Allontanando dalla città di Roma 163 TIR al giorno destinati a 8 regioni e 55 siti differenti, è evidente che la nostra posizione è a fortissimo rischio. Come pensa la Giunta Raggi di risolvere questo problema?", conclude l'esponente radicale.