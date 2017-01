Per la Procura sono stati acquistati con proventi da corruzione

Roma, 19 gen. (askanews) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato l'appartamento ed il pertinente posto auto di via dei Prati Fiscali a Roma, di proprietà di Raffaele Marra e della moglie, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma.

Il provvedimento - spiega una nota dei Carabinieri - è stato adottato su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma basata sul presupposto che i citati beni immobili sequestrati siano stati acquistati con il denaro proveniente dal delitto di corruzione di cui il Marra è accusato e per cui il 16 dicembre dello scorso anno è stato arrestato dagli stessi Carabinieri, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.