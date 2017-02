Roma, 20 feb. (askanews) - "Come andato l'incontro? Bene, molto bene. Stanno lavorando bene. Si pensa al diritto all'ambiente e alla salute, il posto ha dei problemi come ubicazione, per la composizione e per il suolo, per l'idrogeologia...Ci sono, però li risolveremo. Sarà la soluzione migliore per i cittadini e per il luogo. Avete deciso qualcosa per lo stadio? No ancora no" così il leader del M5S Beppe Grillo lasciando il Campidoglio.