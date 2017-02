Roma, 20 feb. (askanews) - Beppe Grillo è a Roma e incontra la sindaca Virginia Raggi "per parlare delle cose meravigliose che stiamo realizzando". Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle lasciando l'hotel romano che lo ospita nei pressi dei Fori Imperiali. A chi gli ha chiesto se è pronta la sostituzione dell'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini che si è dimesso dopo gli scontri con la sindaca Raggi, Grillo ha risposto: "Lo stiamo individuando". Uomo o donna? "No, no, sarà un uomo".

Quanto allo stadio della Roma, ha aggiunto che "prima di realizzarlo sentiamo la popolazione interessata al progetto, con loro costruiremo una cosa straordinaria".