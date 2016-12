Roma, 23 dic. (askanews) - La Giunta Raggi probabilmente non riuscirà a impegnare tutti i 137 milioni di spazi di finanza pubblica concessi dal Mef a vantaggio del Comune di Roma. Il dato è emerso nella seduta odierna della Commissione capitolina Bilancio che sta esaminando le delibere sui debiti fuori bilancio che dovrebbero essere coperti dai fondi concessi dal Governo. Nonostante dal 9 dicembre sia al lavoro una Task force "composta da Ragioneria, Segreteria generale e Assessorato al Bilancio - spiegano dallo staff dell'assessore Andrea Mazzillo nel corso della seduta - per la ricognizione dei debiti fuori bilancio, che ha chiesto la collaborazione dei revisori dell'Oref", molte delle istruttorie non sono complete perché mancherebbero di documenti di complemento, e alcune del parere dell'Oref stesso. Una delle più corpose in corso d'esame riguarda Atac e vale circa 45 milioni di euro. Uno sforzo straordinario è stato chiesto all'Oref per accelerare almeno la parte d'istruttoria di sua competenza.