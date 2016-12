Roma, 23 dic. (askanews) - La Giunta di Roma guidata dalla sindaca Virginia Raggi sta cercando di portare fuori il bilancio previsionale 2017-19 dall'imbuto in cui l'ha portato il parere negativo dell'Oref elaborando un emendamento alla delibera di Giunta che conteneva la manovra stoppata. Lo staff dell'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo nella prima seduta della commissione capitolina Bilancio con all'ordine del giorno ha spiegato che nella loro valutazione il parere non favorevole dei revisori comporta tre strade: approvare comunque il progetto di bilancio così com'è perché il parere dell'Oref non è vincolante all'approvazione. La seconda è quella di modificare sostanzialmente il Bilancio, ripassare in Giunta, che avrebbe 10 giorni di tempo per elaborare la nuova delibera, più 30 giorni in più almeno per un nuovo parere dell'Oref. La terza strada, che verrà percorsa dalla Giunta Raggi, è quella di emendare la delibera esistente, e sottoporre l'emendamento all'Oref, che su quello potrebbe emettere un parere in tempi più ridotti sanando il vecchio progetto. Dal punto di vista dello squilibrio tra entrate e uscite segnalate dai revisori, tra i pochi rilievi Oref che lo staff ritiene davvero complessi da affrontare, si sottolinea che il decreto Madia prevede che i Comuni presentino il proprio piano di razionalizzazione delle Partecipate entro il 31 marzo, cui sta lavorando l'assessore alle Partecipate Massimo Colomban, e dunque risorse aggiuntive arriveranno per certo nel corso della giornata, migliorando il quadro dei conti.