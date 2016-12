Roma, 29 dic. (askanews) - Parte con una lettera ai romani da parte della Giunta Capitolina la "battaglia di civiltà" della sindaca di Roma Virginia Raggi contro i "botti" di Capodanno dopo la bocciatura da parte del Tar della sua ordinanza con cui vietava ogni tipo di spettacolo o gioco pirotecnico. "Cari romani, vogliamo che il Capodanno continui ad essere una festa per la città, un momento di condivisione e divertimento collettivo che non solo saluti il vecchio anno ma celebri il nuovo con un giorno intero di feste", scrive la sindaca sul sito istituzionale del Comune di Roma. "Per questo motivo, abbiamo lanciato un programma speciale con oltre ventiquattro ore di intrattenimento, spettacoli e manifestazioni lungo un percorso che attraverserà il centro della Capitale dalle 22 del 31 dicembre alle sera del 1 gennaio. Una vera festa di strada aperta a tutti, turisti e cittadini. Sarà la prima volta e siamo molto contenti per questo". (Segue)