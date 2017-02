Roma, 10 feb. (askanews) - La Giunta capitolina prevista per oggi volge al termine ma l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini a Palazzo Senatorio non s'è visto. Nonostante all'Odg della seduta odierna, come confermato dal collega al commercio Adriano Meloni, vi fossero delle delibere di sua competenza, il titolare dell'Urbanistica non ha partecipato. Il suo amico e collega, Carlo Cellamare, sondato in queste stesse ore dalla Giunta Raggi per subentrare a Paolo Berdini, ha pubblicato un post pubblico sulla sua pagina Facebook abbastanza esplicito nel merito: "mi dispiace, non sono disponibile a fare l'assessore".