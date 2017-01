Roma, 10 gen. (askanews) - Riparte la maratona del bilancio in Assemblea Capitolina. Giovedì 12 alle 12 i capigruppo d'Aula sono convocati in Campidoglio dal presidente M5S Marcello Di Vito per calendarizzare l'esame del maxi-emendamento al bilancio previsionale 2017-19 che verrà esaminato in Giunta venerdì 13, insieme a una nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, entrambi bocciati dai revisori dell'Oref prima di Natale. Con la scelta dell'emendamento, infatti, si evita di dover riformulare il bilancio da capo, intervenendo sui soli punti deboli individuati dai revisori che sarebbero già ampiamente risolti, stando a quanto più volte affermato dall'assessore capitolino competente Andrea Mazzillo. Si potrebbe così arrivare, con un calendario serrato tra Aula Giulio Cesare e commissione Bilancio, ad approvare i correttivi entro il 31 gennaio, cioè un mese prima rispetto ai termini di legge. (Segue)