Roma, 19 gen. (askanews) - "Sono entrata in Ama a digiuno della struttura dell'azienda. Mi è stato subito segnalato da parte dell' assessore di riferimento la necessità di rivedere la macrostruttura (l'assessora all'Ambiente Paola Muraro, successivamente dimessasi ndr.)". Così l'amministratore unico di Ama Antonella Giglio audita in commissione capitolina Trasparenza presieduta dal consigliere Pd Marco Palumbo.

"Ho trovato la struttura articolata in un albero genealogico abbastanza germogliato, che due pagine protocollo non bastavano a contenerla - ha spiegato Giglio -. Ho dovuto conoscerla, e sulla base del lavoro fatto ho pensato a un'organizzazione snella, razionale, che togliesse le ripetizioni delle funzioni e così l'ho snellita. A me è stata segnalata la duplicazione di funzioni, ma non sono entrata nel dettaglio di quanti uffici facessero che cosa perché andava comunque riorganizzata", ha concluso.