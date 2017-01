Roma, 19 gen. (askanews) - "Ci sono parecchie falle nell'organizzazione del servizio. La raccolta dei rifiuti va riorganizzata perché viene fatto passare prima il camion che tira su i cassoni, mentre prima andrebbero fatti passare quelli che tirano su i rifiuti nei cassetti. Va fatta una inoltre grande campagna comunicativa perché i romani non possono continuare nei comportamenti di oggi. Stiamo facendo anche convenzioni con le scuole per far si che nostri operatori possano sensibilizzare i ragazzi". Così l'amministratore unico di Ama Antonella Giglio audita in commissione capitolina Trasparenza presieduta dal consigliere Pd Marco Palumbo.