Roma, 19 gen. (askanews) - "Una cosa che ho trovato sicuramente vergognosa, era la presenza di dirigenti che prendevano retribuzioni senza fare niente di niente. Io ho messo tutti al lavoro". Così l'amministratore unico di Ama Antonella Giglio audita in commissione capitolina Trasparenza presieduta dal consigliere Pd Marco Palumbo. "I dirigenti di Ama sono 19 - ha spiegato la Giglio - Uno era in uscita, ho evitato che uscisse con un incentivo all'esodo, per mantenerlo al lavoro e evitare la buonuscita. Due dirigenti stavano senza fare niente", ha aggiunto. "I nomi nelle caselle sicuramente sono modificabili - ha aggiunto l'amministratrice - quando ci sarà il nuovo direttore generale sono disponibile a cambiare".