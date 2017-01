Roma, 10 gen. (askanews) - "Da quanto leggiamo sulla stampa in questi giorni la municipalizzata Ama ha a che fare con le inchieste sulle assunzioni a pagamento, e proprio su questa vicenda sarebbe interessante sapere quali azioni i vertici dell'azienda intendano intraprendere a tutela dell'immagine di Ama stessa. Tuttavia sarebbe il caso che la responsabile comunicazione, di recente nomina con la discussa macrostruttura, facesse aggiornare i dati del portale aziendale e soprattutto quelli della sezione Amministrazione Trasparente". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio. L'avv. Giglio infatti, ricorda Ghera "nominata Amministratore Unico il 15 novembre 2016, ha esercitato la facoltà di negare il consenso alla pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e reddituali e le dichiarazioni reddituali pubblicate nella sua sezione sono dell'ex Ad Solidoro dimessosi come sappiamo il 1 settembre 2016. Confidiamo che gli addetti alla comunicazione Ama aggiornino tutte le importanti informazioni del portale e soprattutto quelle relative alla sezione 'Amministrazione Trasparente'", conclude il capogruppo.