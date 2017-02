Roma, 13 feb. (askanews) - "A quanto pare non è bastata la nomina del Direttore generale a placare la guerra interna grillina in Ama. I 5 Stelle probabilmente sono più interessati a poltrone e stipendi, che a lavorare sul piano industriale aziendale. L'ultima zuffa sullo stipendio di Bina, che stando a quanto riportato dalla stampa oltre ai 170 mila euro avrebbe richiesto 40 mila euro l'anno in più di premio di risultato e la copertura integrale delle spese di trasferta. A conti fatti, insomma, si tratterebbe di circa 240 mila euro, e così i romani dovrebbero pagare al Dg anche l'affitto di casa e le mangiate al ristorante. Roba da pazzi, con la città ancora sporca, dove la raccolta annaspa e gli interventi di spazzamento sono insufficienti dal centro alle periferie i grillini si preoccupano dei loro megastipendi anziché della Capitale". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.