Roma, 27 dic. (askanews) - "Mentre i grillini annaspano la città soffre e in attesa che il pasticcio sul Bilancio, dopo la bocciatura da parte del collegio dei revisori, non si trasformi in una debacle sui conti che porterebbe Roma al default e al tracollo il parere dell'Oref diventa necessario. Un via libera che permetterebbe al Comune di utilizzare interamente i 137 milioni di euro da impegnare entro il 31 Dicembre 2016 per pagare parte dei debiti fuori bilancio accumulati dal marziano Marino e dal commissario Tronca". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio. "Tra le cose da saldare peraltro ci sono anche le imprese che hanno effettuato lavori per conto di Roma Capitale e che aspettano ancora i soldi di interventi relativi al 2014. Avere quindi incassa i 137 milioni di euro significa dare una boccata d'ossigeno allacittà e al tessuto delle piccole medie imprese romane. I 5 Stelle sia diano una bella svegliata, pensino più alla Capitale e meno alle poltrone, smettano di dare lezioni sui social ma governino se ne sono in grado", ha concluso Ghera.