Roma, 28 dic. (askanews) - "Alla faccia della crisi delle casse capitoline, sui cui i 5 Stelle ogni giorno trovano una giustificazione per fare scaricabarile, proseguono le infornate in Campidoglio. Dopo le ultime new entry, il superconsulente per i rom, una cancelliera e un responsabile delle relazioni esterne, scopriamo che sono in arrivo altri 26 manager per un costo di oltre 3 milioni di euro l'anno. Adesso sappiamo perché la Raggi ha vietato i fuochi... Voleva sparare lei i botti di fine anno con nuove infornate, e i romani pagano". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.