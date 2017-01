Roma, 9 gen. (askanews) - "Dopo la sinistra finalmente sappiamo chi è che vuole i campi nomadi a Roma: i 5 Stelle. La commissione Politiche Sociali del Campidoglio, a maggioranza grillina, ha espresso infatti parere non favorevole alla 'Proposta di delibera di iniziativa popolare, 90/2015, presentata da Fratelli d'Italia che riguarda lo smantellamento definitivo dei campi nomadi e la regolamentazione della presenza di Rom, Sinti e Camminanti nel territorio della città di Roma. Il nuovo regolamento prevedeva invece lo smantellamento definitivo dei 'campi nomadi, dei villaggi della solidarietà e di ogni altra forma di dimora per i nomadi' ponendo anche 'il divieto di crearne nuovi'". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio".

"Il sindaco e la sua giunta oltre a lasciare i campi rom in città vogliono anche dare le case agli zingari? Proprio a dicembre scorso infatti la maggioranza pentastellata ha approvato una delibera prevede la possibilità di affidare immobili comunali ai nomadi che ne hanno fatto richiesta e che si trovano nelle graduatorie comunali, mentre ci sono famiglie italiane che non hanno un tetto dove vivere. I grillini sono come la sinistra, permettono che i villaggi rom sul nostro territorio producano, sacche d'illegalità, insieme al proliferare del rovistaggio nei cassonetti, del gravissimo fenomeno della mendicità infantile in barba ai progetti di scolarizzazione, alla presenza di refurtiva nei campi certificata in più occasioni e ancora ai continui fumi tossici provenienti dai campi", conclude Ghera.