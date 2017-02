Roma, 7 feb. (askanews) - "A quanto pare Grillo ha dimenticato di menzionare il 44esimo successo a matrice grillina: la giunta Raggi si fregia di un altro indagato. Romeo, la cui nomina venne denunciata proprio da Fratelli d'Italia con esposti agli organi competenti, sarà sentito dalla Procura per concorso in abuso d'ufficio per la vicenda delle nomine, peraltro lo stesso reato contestato anche al sindaco che in più però dovrà rispondere anche di falso ideologico. Si arricchisce il record negativo dei 5 Stelle, grillini sempre più vicini al capolinea". E' quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.