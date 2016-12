Roma, 30 dic. (askanews) - "Con grande senso di responsabilità, e grazie al contributo di Fdi-An che in Aula ha svolto un'opposizione propositiva, è stato possibile sbloccare le risorse per l'economia romana, quindi riconoscendo i debiti fuori bilancio per saldare imprese e fornitori. Abbiamo ricordato in Aula, durante la sessione di voto, che si tratta di ritardi accumulati negli ultimi tre anni, in particolare durante l'amministrazione Marino, il commissariamento Tronca e i sei mesi di governo Raggi". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio, aggiungendo però: "In tutto questo è da registrare l'incapacità dei 5 Stelle, che non hanno utilizzato tutti i 137 milioni del Mef facendo perdere così ai romani ben 40 milioni di euro. Nonostante l'inadeguatezza dei 5 Stelle è stato possibile raggiungere questo piccolo risultato solo grazie all'apporto e al contributo di Fratelli d'Italia".