Roma, 27 dic. (askanews) - "La gaffe sul capodanno collezionata dai grillini è un duro colpo all'immagine della Capitale e un danno economico all'indotto turistico e culturale della città. Un bando che ha fatto scappare sia gli sponsor che la società vincitrice, evidenziando ancora una volta l'incapacità del sindaco e della sua giunta, insieme alla mancanza di idee. E a proposito accogliamo positivamente l'appello lanciato su Facebook dal comico romano Alessandro Di Carlo che si dice pronto ad esibirsi 'aggratise' in una 'piazza centrale, con un microfono, un palco e una luce'". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio. "Per dirla con le parole di Di Carlo con un pizzico di capacità si poteva organizzare una cosa 'cotta e magnata', ma dopo vent'anni, invece, con i 5 Stelle scompare il 'concertone' e i romani non avranno nemmeno una piazza dove brindare e festeggiare il nuovo anno", conclude il capogruppo.