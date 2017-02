Roma, 11 feb. (askanews) - "Ancora una nuova prova d'incapacità targata 5 Stelle, stamattina gli operatori del Market di Via San Teodoro al Circo Massimo, mercato a km zero, hanno trovato le porte chiuse e l'altolà alla vendita dei prodotti con il rischio di beccarsi anche una bella multa. Il Comune di fatto non solo non ha provveduto a un nuovo bando ma non ha nemmeno proceduto all'eventuale proroga, lasciando gli operatori nel caos e creando un danno alla filiera e agli agricoltori. Una situazione che rischia di deflagrare come accadde sotto Marino con il mercato di Corviale. Chiediamo quindi all'amministrazione grillina di garantire la prosecuzione di questa esperienza attivandosi presto, accelerando sui tempi, dando vita a un nuovo bando". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.