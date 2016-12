Roma, 27 dic. (askanews) - "Che i campi nomadi vadano subito smantellati non c'è alcun dubbio, da anni lo chiede Fratelli d'Italia quindi ben venga chi si accoda alla nostra scelta ma ipotizzare solo lontanamente di dare una casa ai rom come pensano di fare la Raggi e Grillo è una follia". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.

"La delibera, approvata alla chetichella a metà dicembre dalla giunta pentastellata - aggiunge Ghera -, prevede infatti la possibilità di affidare immobili comunali ai nomadi che ne hanno fatto richiesta e che si trovano nelle graduatorie comunali. Mentre ci sono famiglie italiane che non hanno un tetto dove vivere il sindaco e la giunta assumono anche un 'superconsulente' per regalare le case ai rom peraltro pagate coi soldi dei romani. Le nostre periferie accolgono da decenni insediamenti e villaggi nomadi che producono sacche d'illegalità, insieme al proliferare del rovistaggio nei cassonetti, del gravissimo fenomeno della mendicità infantile in barba ai progetti di scolarizzazione, alla presenza di refurtiva nei campi certificata in più occasioni e ancora ai continui fumi tossici provenienti da taluni campi".

"Cara Raggi - conclude il capogruppo Fdi-aN - non scherziamo, niente casa a chi delinque ma l'allestimento di piazzole di sosta temporanee dove il nomade può sostare, pagare le utenze e poi spostarsi. I cosiddetti stanziali, invece, dovranno integrarsi mettendosi in regola".