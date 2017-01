Roma, Ghera (Fdi-An): bimbi a scuola al freddo nonostante Raggi

Roma, 9 gen. (askanews) - "Dopo la sparata dei 5 Stelle che avevano sbandierato in pompa magna l'accensione dei termosifoni in anticipo di 24 ore rispetto alla riapertura dei plessi scolastici prevista appunto per il 9 gennaio, viste le temperature che in questi giorni sono andate sotto lo zero, i bambini romani invece si sono oggi ritrovati con le aule delle scuole fredde". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.

In queste ore, infatti, denuncia il capogruppo "ci stanno arrivando segnalazioni da parte di genitori e mamme che lamentano come interi istituti scolastici siano al gelo e molti plessi stanno rimandando a casa i bambini, termosifoni appena tiepidi e tubi delle caldaie ancora gelati. Per i dirigenti scolastici e per l'Associazione nazionale dei presidi gli atti disposte dal sindaco non sarebbero stati sufficienti".

2I grillini non ne azzeccano una - conclude Ghera - e lasciano i bimbi al freddo, le disposizioni della Raggi si sono rivelate tardive, come al solito siamo di fronte a un'amministrazione incapace che non è stata in grado di fronteggiare l'emergenza gelo nelle scuole romane, con i plessi scolastici - dal centro alle periferie - rimasti completamente senza termosifoni".