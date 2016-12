Roma, Fucci(M5S): Anac ci riconosce come aggregatore appalti

Roma, 28 dic. (askanews) - La Città metropolitana di Roma Capitale è uno dei trenta Enti riconosciuti dall'ANAC, come soggetto aggregatore nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. "Il nostro Ente - dichiara il Vice Sindaco Fabio Fucci - è stato riconosciuto Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano, avendo tutti i requisiti che proprio L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha riconosciuto, merito della professionalità di tutti i dipendenti del settore".

Attraverso questa procedura, continua Fucci "la Città metropolitana di Roma Capitale, si è candidata a bandire la gara aggregata relativa alla categoria merceologica "pulizia uffici" per gli Enti Locali del territorio della Regione Lazio". Un riconoscimento conquistato grazie alla professionalità, ma soprattutto alla capacità di essere trasparenti. Siamo - ha concluso il Vice Sindaco Fucci - al servizio dei comuni di tutta la Regione Lazio, che vogliono affidarsi a procedure veloci e controllate".

L'Ente metropolitano, in qualità di Soggetto Aggregatore, rispettando le scadenze previste dalle norme suindicate, sulla base di un intenso lavoro di analisi della domanda nonché analisi dell'offerta sull'intero Territorio della Regione Lazio, che ha portato ad elaborare un'apposita strategia di gara, ha pubblicato sulla Gazzetta Unione Europea il 24/12/2016 una gara aggregata avente ad oggetto la stipula di una Convenzione della durata di 12+12 mesi per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi.