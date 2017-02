Roma, 9 feb. (askanews) - "Anche oggi è stata riportata una notizia falsa sul mio conto. Ho già smentito e ho inviato richiesta di rettifica alla testata. Per quanto riguarda lo Stadio della Roma, non è stato fatto alcun patto con Parnasi, né con lui né con altri. Tutto alla luce del sole con incontri in Campidoglio. Da mesi il dialogo è aperto con la AS Roma con cui oggi i nostri tecnici sono al lavoro. Il progetto non è di competenza del mio assessorato, lo seguivo in quanto vice sindaco". Così sulla sua pagina Fb l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia.