Roma, 17 feb. (askanews) - Sul fronte Stadio della Roma "c'è stato un incontro ieri cui non ho partecipato, come negli ultimi mesi. Non so darvi notizie. Su un eventuale scontro in maggioranza "Su un progetto così importante c'è una discussione come è lecito che sia. Prima di una decisione importante c'è bisogno di approfondimenti che avremmo dovuto fare prima. Dobbiamo compensare il tempo perso dall'assessore Berdini. Non c'è nessuna tensione volta a spaccare". Così l'assessore capitolino alla Sport Daniele Frongia a margine della manifestazione pro Raggi. La sindaca Raggi tra poco scenderà tra i militanti a salutarli.