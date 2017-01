Roma, 9 gen. (askanews) - "Ci dispiace apprendere che il presidente della Fit, Angelo Binaghi, abbia dichiarato che sta creando un nuovo ponte e asset su Milano per gli Internazionali di Tennis". Così l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia.

Proprio nelle scorse settimane, ricorda Frongia "si è deciso in accordo con le amministrazioni coinvolte, MiBact, Regione Lazio e Coni, di indire un concorso internazionale per la copertura dello Stadio Centrale del Tennis e la sindaca di Roma Virginia Raggi aveva scritto agli uffici per avere un'accelerazione sui tempi. Abbiamo già pensato a un incontro con tutti gli uffici di Roma Capitale coinvolti per preparare la città a questo intervento e agli eventi che ne seguiranno". L'assessore, a fronte di questi fatti vuole "confermare l'intenzione del Campidoglio a ospitare gli internazionali e la stima e i buoni rapporti con il presidente della Fit".