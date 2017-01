Roma, 11 gen. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha avviato l'iter per la bonifica di campo Testaccio, lo storico campo della Roma: lo ha detto in diretta Facebook l'assessore allo Sport e alle politiche giovanili Daniele Frongia.

"Da molti anni campo Testaccio - ha ricordato Frongia - versa in uno stato di estremo degrado, topi, insediamenti abusivi che hanno portato anche alla chiusura di scuole vicine, e all'indignazione di cittadini e municipio. Nella seduta del 23 dicembre, il municipio ha presentato una mozione che richiedeva di riportare in vita il campo e di intervenire subito con ordinanza della sindaca per la bonifica. Il campo è al momento ancora un Pup, anche se il parcheggio non c'è mai stato, e dal piano parcheggi lo riporteremo nel Dipartimento sport e da lì potremo poi pensare al nuovo campo Testaccio".

Intanto - ha annunciato l'assessore - "la sindaca si è già attivata presso gli uffici competenti per attivare l'iter di bonifica, un passaggio burocratico mai fatto negli ultimi dieci anni". E "cittadini e municipio verranno informati nei prossimi giorni".