Roma, 14 feb. (askanews) - "Non sono supervisore ne' responsabile della due diligence sull'assessore Berdini. Sicuramente c'è la sindaca, che guida in prima persona quasi tutte le attività importanti che riguardano la giunta". Lo ha detto l'assessore allo Sport ed ex vicesindaco di Roma Daniele Frongia a margine di un evento in Campidoglio. "In generale la sindaca si avvale molto dei consiglieri e del vicesindaco - ha aggiunto -. C'è un buon clima, collaborativo. Poi dei consiglieri delle Commissioni relative, in questo caso la Urbanistica, in cui secondo me ci sono membri di alto livello, motivati, preparati. E ricordiamo il coinvolgimento spesso da parte della sindaca dei quindici Municipi", ha concluso.