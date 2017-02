Roma, 8 feb. (askanews) - Una società decotta e un po' di fatture fasulle, una serie di aziende utili al raggiro ed alla fine una frode fiscale da circa 8 milioni di euro. Sono questi i contorni di una vicenda su cui sta indagando la Guardia di finanza di Roma d'intesa con la Procura di Velletri. I militari delle Fiamme gialle oggi ha dato esecuzione al sequestro preventivo in ordine a disponibilità finanziarie e patrimoniali di un imprenditore romano, operante nel settore del commercio dei prodotti informatici.

Al centro del "sistema fraudolento" - si spiega - c'era una società di Ciampino, la New Dealer spa, posta in liquidazione dall'indagato dopo delle attività ispettive svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, i cui effettivi acquisti di prodotti informatici in imprese del settore sono stati dissimulati attraverso l'utilizzo di fatture emesse da altre società, di fatto inesistenti, per un importo complessivo di circa 45 milioni di fatturato fittizio per il periodo 2010 - 2014.

A insospettire gli investigatori sono stati gli elevati volumi d'affari realizzati negli ultimi anni dalla società di Ciampino e i prezzi "competitivi" praticati ai propri clienti, atteso che il mercato di riferimento è caratterizzato da margini di profitto esigui, con prezzi di fatto noti, dove anche pochi centesimi di variazione sul valore di cessione possono fare la differenza tra chi resta sul mercato e chi, invece, ne viene escluso. (Segue)