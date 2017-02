Roma, 17 feb. (askanews) - "Sindaca Raggi riapra il Rialto. La democrazia non si sgombera". Con questo slogan il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, pone l'attenzione dell'opinione pubblica sul caso del Rialto dopo che ieri i vigili urbani, hanno posto i sigilli alla sede di diverse realtà del movimentismo sociale, tra le quali lo stesso Forum.

Uno spazio, si fa presente, che a partire dal 2006 è stato "attraversato da tantissimi attivisti, che a partire dalla raccolta firme per una legge d'iniziava popolare portano avanti il percorso per il pieno riconoscimento del diritto all'acqua, continuando ad intrecciare quella rete tra cittadini, Enti Locali, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà sociali che non si rassegnano al sacrificio dei beni comuni come unica risposta alla crisi e come conseguenza delle politiche di austerità".

Il forum parla, quindi, di "torsione antidemocratica che sta subendo la città di Roma" ed accusa direttamente la "Giunta e questa maggioranza 5 Stelle che hanno dimostrato - si afferma - la loro totale complicità con azioni e iniziative che puntano alla mercificazione dei beni comuni e alla messa a valore del patrimonio pubblico e della città intera".

"Lo sgombero del Rialto, purtroppo, non appare isolato, ma si inserisce in una serie di analoghi provvedimenti che stanno colpendo altri spazi sociali a Roma. Se è ormai sempre più chiaro che 'si scrive acqua, si legge democrazia', bisogna adesso affermare che la democrazia non si sgombera!", conclude il comunicato del Forum.