Roma, 15 feb. (askanews) - Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Gioberti nei pressi della stazione Termini. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo il propprietario ed altre due persone dell'appartamento adiacente, trasportate in ospedale in codice rosso per intossicazione.

Dopo aver sgomberato la scala, al termine dell'intervento si effettuava la bonifica e messa in sicurezza dell'appartamento. Lo stesso è stato dichiarato inagibile come quello soprastante.