Roma, 29 dic. (askanews) - Festa di Capodanno romana al Circo Massimo a partire dalle 22 di sabato 31 dicembre: "Un grande appuntamento - si legge in una nota del Comune di Roma - per aspettare e festeggiare insieme il nuovo anno tra dj set, spettacolo di luci e incredibili performances acrobatiche internazionali".

Ad aprire la serata - spiega il Campidoglio - le spettacolari acrobazie di 15 artisti circensi con le musiche di Stefano 66K De Angelis. A seguire la compagnia francese Transe Express che, dopo essersi esibita nelle più grandi capitali del mondo da Sydney a Parigi, porta per la prima volta in Italia lo spettacolo Mobilissimo Home: 15 artisti che voleranno a 30 metri di altezza per far sognare grandi e piccini a testa in su' sotto le stelle. Tutto nella splendida cornice del Circo Massimo che per una notte diventerà ancora più suggestiva grazie a un affascinante spettacolo di luci che si unirà alla musica dance, pop e rock con una speciale "fusione" tra 66K e i violoncelli dei 100Cellos diretti da Enrico Melozzi per un countdown all'insegna del divertimento.

L'evento del Circo Massimo passerà poi il "testimone" alla Festa di Roma sui ponti e lungo il Tevere, che inizierà alle 3.30 del mattino offrendo alla città ben 24 ore di iniziative e manifestazioni per tutte le età.