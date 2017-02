Roma, 2 feb. (askanews) - "Non so nulla di questo". Così il capogruppo capitolino del M5S, Paolo Ferrara, all'uscita dal Campidoglio ha risposto a chi gli chiedeva un commento alla notizia secondo cui l'ex capo staff della sindaca Raggi, Romeo, avrebbe sottoscritto una polizza-vita con beneficiaria la stessa Virgina Raggi.

"Vedremo quello che succederà e poi faremo le valutazione", ha detto interpellato sulla vicenda giudiziaria di Virginia Raggi.

A chi le chiedeva quando i consiglieri incontreranno la sindaca, Ferrara ha risposto: "La incontriamo tutti i giorni, stiamo lavorando insieme".

Sulle anticipazioni del Fatto Quotidiano sulle indagini ha invece spiegato che "i giornali hanno bisogno di vendere per cui mettono tutto insieme. Di fatto noi continuiamo a lavorare per la città, che è la cosa migliore che possiamo fare. Ci hanno eletti per questo".