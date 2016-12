Roma, 29 dic. (askanews) - "Dopo aver scaricato debiti fuori bilancio sulle spalle dei cittadini nelle passate amministrazioni, dal Pd arrivano nuove surreali prese di posizione sulla 'maratona' in corso in Assemblea capitolina. Addirittura si attribuiscono il merito di una 'svolta', riguardo alla procedura straordinaria con cui sono state anticipate alla seduta d'Aula di oggi alcune delle delibere già in programma per domani". Così reagisce su Facebook il capogruppo capitolino M5S Paolo Ferrara alle critiche sulle delibere sui debiti fuori bilancio "pasticciate" e sulla predisposizione della maggior parte dei provvedimenti oggi al voto da parte della Giunta Marino. "Poco avvezzi o forse più probabilmente non interessati, quando erano in maggioranza, a programmare e a gestire una delicata tematica come quella dei debiti fuori bilancio, i dem se ne escono ora con un presunto affanno da parte nostra", continua Ferraara. "Se ne facciano una ragione: la vera 'svolta' la sta dando il M5s, lavorando a pieno ritmo per risolvere in modo responsabile i problemi lasciati da chi ha trattato Roma guardando prima ai propri interessi che a quelli della città".