Roma, 20 dic. (askanews) - "Senza pudore. Le opposizioni, Pd in testa, si permettono di applaudire e gridare all'annuncio in Aula del parere non favorevole dell'Oref sul bilancio di previsione 2017-2019. Applaudono su uno scenario difficile che hanno creato loro stessi nel corso degli anni, con amministrazioni di opposto colore politico ma di uguale risultato: una situazione drammatica per la Capitale, che stiamo cercando con tutte le forze di risolvere". Così il capogruppo M5S In Campidoglio Paolo Ferrara commenta su facebook la bocciatura del bilancio della Capitale da parte dell'organismo di controllo contabile Oref. Di fronte al rischio di dover operare in dodicesimi, "senza poter programmare gli interventi per la città, loro esultano. Questo è il loro rispetto per i romani. Ma si rassegnino: noi non molliamo e faremo di tutto per difendere i diritti dei cittadini".