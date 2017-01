Roma, 10 gen. (askanews) - Missione "fuoriporta" della commissione capitolina Ambiente che si è convocata nel Municipio commissariato di Ostia per affrontare le sfide per Ama sul territorio. A rappresentare l'amministrazione Raggi, con il presidente della commissione Daniele Diaco in questi giorni fuori Italia, il capogruppo M5S Paolo Ferrara che ne dà notizia sulla sua pagina facebook. "Abbiamo dato impulso, insieme agli uffici, alla risoluzioni di molte problematiche che riguardano i nostri quartieri. Abbiamo parlato di gestione dei rifiuti, dello spazzamento delle strade e della pulizia delle caditoie", spiega Ferrara. "Abbiamo analizzato i fondi necessari nel bilancio municipale. Stiamo inviando una relazione al nostro Assessore all'ambiente. Un ottimo lavoro da parte di tutti!", conclude Ferrara. La commissione tornerà a riunirsi a Ostia lunedì 16 con all'ordine del giorno il verde pubblico.