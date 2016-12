Roma, 30 dic. (askanews) - Scontro acceso in Aula Giulio Cesare tra il capogruppo di Fdi An e ex assessore ai Lavori pubblici della Giunta Alemanno Fabrizio Ghera e la presidente della commissione capitolina M5S dei Lavori pubblici Alessandra Agnello, in occasione del voto sul riconoscimento dei vecchi debiti fuori bilancio del Comune di Roma. La presidente Agnello, intervenendo in replica sull'illustrazione di una delibera per lavori stradali fatti in somma urgenza in un Municipio della Capitale sotto la sindacatura Alemanno, a fronte di rilievi dell'opposizione sulla istruttoria fatta rispetto alla fattura da saldare, suggeriva con una punta d'ironia di interpellare l'allora assessore Ghera per approfondire le motivazioni che avevano portato al riconoscimento di quei lavori.

Il consigliere Ghera, rientrato in Aula dopo l'intervento della presidente, è intervenuto sulla delibera attaccando la collega: "Non capite la differenza tra decisioni prese in Municipio e competenza dell'Assessorato - è sbottato all'indirizzo dei banchi del M5S -. Siete incompetenti e incapaci di intendere e di volere. Sono personaggi squallidi, persone incapaci e inutili, che hanno preso tre voti per sbaglio e si permettono di parlare di me. Io che ho istituito a quel tempo proprio una commissione per valutare le somme urgenze, visto che mi ero accorto che qualcosa non andava". Il presidente dell'Assemblea Marcello De Vito ha, successivamente, calmato gli animi, permettendo alla seduta di continuare con la delibera successiva. "Dobbiamo decidere se vogliamo il decentramento solo a parole o con i fatti - ha detto intervenendo in Aula l'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo -. Tutte le delibere che li riguardano sono state tutte votate nei municipi, e per questo non passano nemmeno dalla Giunta. Riteniamo che i colleghi che le abbiano affidate all'Aula Giulio Cesare, lo abbiano fatto in modo consapevole".