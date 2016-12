Roma, 29 dic. (askanews) - La fretta di portare in Aula Giulio Cesare quante più delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio del Comune di Roma da parte della Giunta Raggi, fa sì che la redazione formale dei provvedimenti distribuite ai consiglieri suscitino molte perplessità nelle opposizioni capitoline. "Abbiamo forti perplessità sulla forma di queste delibere - ha spiegato il consigliere di Fdi-An Andrea Di Priamo -. L'elemento formale è essenziale per un atto amministrativo. Continuiamo a votare delibere con vecchi debiti, con firme dei vecchi assessori e pareri dei revisori datati, con codici scritti a penna e cifre corrette. Leggo, ad esempio, in questa delibera le firme degli assessori di Marino Pucci e Masini. E' chiaro che l'atto, legato al momento in cui è stato compiuto, è corretto e coerente con la sostanza, ma oggi, con tutte queste correzioni anche numeriche è fonte di eventuale responsabilità soggettiva molto particolare e assunto alla cieca per chi va a votare questi atti. Per questo noi continueremo a votare contro queste delibere e lasciamo agli atti i nostri rilievi". (Segue)