Roma, Fdi-An: su Esquilino stop scontro M5S-Pd Comune-Municipio

Roma, 14 feb. (askanews) - Che il Pd chieda al Governo lo sblocco dei fondi Giubileo "è un primo risultato raggiunto col nostro lavoro su un territorio che ha visto negli ultimi anni una riqualificazione a singhiozzo". La convocazione di un Consiglio capitolino straordinario sul degrado dell'Esquilino è rivendicato come un successo da parte del gruppo capitolino di Fdi-An, quando si apre la seduta in Aula Giulio Cesare, con la partecipazione della presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi, i consiglieri municipali e i rappresentanti delle associazioni del rione.

Il degrado subito dal rione viene da lontano: "Nel 2010 ci fu un intervento straordinario per 2 milioni di euro, che fu poi definanziato dalla Giunta Marino", ha spiegato il capogruppo di Fdi-An del Primo municipio Stefano Tozzi. In sede di Bilancio previsionale la Giunta Raggi era riuscita a recuperare 2,5 milioni di euro di fondi giubilari non spesi da destinare al recupero dell'area, cui la manovra di Bilancio firmata dall'assessore Andrea Mazzillo ha aggiunto altri 360 mila euro. "Dopo la seduta della commissione capitolina Trasparenza nella quale abbiamo chiesto di capire perché il bando progetto di riqualificazione non fosse ancora partito - ha spiegato Tozzi - abbiamo capito che i fondi giubilari sono ancora fermi ancora alla Presidenza del Consiglio, per questo il bando è fermo. Il Pd, che presiede il Municipio, ha la possibilità di intervenire con il Governo per ottenere lo sblocco. Non vogliamo che il rione finisca ostaggio di una lotta tra il Municipio e la Giunta ma che si pensi innanzitutto ai cittadini.

I comitati, infatti, sono sul piede di guerra. Per "Sos Esquilino", Stefano Rampini spiega che "dopo l'urletto di Paolo Sorrentino noi siamo in Campidoglio per far sentire forte il nostro urlo di dolore e rabbia. Spacciatori, bivacchi, cassonetti, persone che dormono sotto i portici, nelle strade, bisogna prendere decisioni forti per il rione. Noi proponiamo un nucleo interforze che pattugli il quartiere in pianta stabile, che si mettano più telecamere. La sicurezza è la prima priorità". "Chiediamo il ritorno della legalità - aggiunge Silvia Iorio, anche lei intervenuta nella seduta straordinaria Il Municipio dovrebbe lavorare in modo proficuo con il comune. Le diatribe Pd-M5S non servono a noi cittadini".