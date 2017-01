Roma, 23 gen. (askanews) - "La preoccupazione dei genitori che mandano i figli alla scuola materna ed elementare Martin Luther King a Giardinetti in zona Casilina è aumentata dopo la notizia di stamane secondo cui, ci hanno segnalato le stesse mamme, ci sarebbe un quarto caso di contagio. Proprio questa mattina, dopo le nostre denunce di questi giorni, abbiamo incontrato le famiglie in protesta davanti al plesso scolastico che allarmate e preoccupate hanno deciso di non mandare i figli a scuola in attesa che le Istituzioni si muovano e facciano qualcosa. Poiché si tratta di una patologia legata all'acqua e alla mancanza di igiene ed essendo particolarmente contagiosa, abbiamo chiesto chiediamo con urgenza un intervento straordinario presso il plesso scolastico interessato, ma inspiegabilmente sia il Comune che il Municipio non hanno ancora fatto sapere come e quando intendono intervenire, un atteggiamento gravissimo che lede la sicurezza dei bambini". È quanto dichiarano gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Nicola Franco capogruppo nel Municipio VI.