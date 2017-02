Roma, 13 feb. (askanews) - "Anche sulle Istituzioni Biblioteche di Roma, con la nomina del nuovo Cda ratificato oggi in commissione Cultura, i grillini confermano di saper pescare a sinistra. Il nuovo consiglio di amministrazione di Biblioteche non è altro che un riciclaggio di vecchi rottami di centrosinistra, nomine che comprovano la mancanza di una visione culturale. La città affonda e la cultura capitolina muore sotto i colpi del dilettantismo 5 Stelle, e si attesta così l'incapacità della giunta Raggi di rispettare le diverse culture della città in una nuova lottizzazione fatta per conto terzi". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Federico Mollicone responsabile Cultura.