"Bilancio non prima di febbraio"

Roma, 20 dic. (askanews) - "E' un atto incredibile, non c'è mai stato un parere negativo dell'Oref. Se i Cinque stelle non sono in grado di governare ne devono prendere atto, fare un passo indietro e dare di nuovo la parola ai romani, loro che davano lezioni di amministrazione a tutte le amministrazioni precedenti". Così il capogruppo di Fdi-An Fabrizio Ghera a margine della seduta dell'Assemblea Capitolina dopo la bocciatura del primo bilancio previsionale della Giunta Raggi.

"In conferenza dei Capigruppo mestamente il presidente d'Aula Marcello De Vito ha dovuto ammettere che è necessario un atto formale che revochi il Bilancio bocciato e faccia ricominciare da capo tutto l'iter - ha precisato il vicepresidente d'aula dello stesso gruppo Andrea De Priamo -. C'è bisogno di un nuovo bilancio, di un nuovo parere delle commissioni, di un nuovo parere dei Municipi, la deadline del 31 dicembre è senza dubbio sfumata e un approvazione di questo documento non l'avremo prima di febbraio.

"Con questo atto la Giunta Raggi ha certificato la sua incompetenza amministrativa - ha concluso il capogruppo Ghera - e questo, unito all'indeterminatezza amministrativa di questi mesi e ai guai recenti, dovrebbero fare trarre a questa Giunta le debite conseguenze e far fare a Raggi un passo indietro", conclude.