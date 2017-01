Roma, 30 gen. (askanews) - "Ha poco da essere euforica la maggioranza grillina che oggi ha approvato un bilancio che rappresenta il nulla assoluto. Sono stati bocciati i nostri emendamenti a fronte di un documento che invece risulta insufficiente, che non guarda alle emergenze cittadine, carente sotto il profilo infrastrutturale e delle manutenzioni, non prevede interventi per le periferie e non presente alcun sostegno alle famiglie italiane in difficoltà". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Andrea De Priamo vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Maurizio Politi e Francesco Figliomeni consiglieri capitolini, Rachele Mussolini Lista Civica 'Con Giorgia' Una manovra finanziaria, secondo le forze d'opposizione "peraltro, che punta a fare cassa sulla pelle dei romani, come accaduto con l'aumento della tassa sulle cremazioni e come potrebbe avvenire con il bonus multe. Una mazzata al commercio e ai mercati rionali e un favore alla grande distribuzione. La città precipita amministrata dai grillini, abbandonata e senza decoro, con livelli altissimi di disoccupazione e con il comparto delle piccole medie imprese fermo al palo. Bilancio da zero assoluto, del resto come i 7 mesi targati 5 Stelle", concludono.