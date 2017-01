Roma, 18 gen. (askanews) - "Leggiamo su alcuni quotidiani che nell'agenda della Giunta Raggi vi sarebbe la vendita di Farmacap. Se la notizia fosse fondata saremmo di fronte a un atto inaccettabile, contraddittorio anche con gli impegni presi da Virginia Raggi in campagna elettorale. Le insostituibili funzioni di Farmacap sarebbero già ridimensionate dal taglio di 1,3 milioni di euro contenuto nel bilancio preventivo del Comune di Roma, ancora in elaborazione. La privatizzazione dell'azienda che nel 2016 è tornata in utile priverebbe la città e, in particolare le zone a maggiore sofferenza economica e sociale, di un essenziale presidio di welfare. Chiediamo alla Sindaca di smentire quanto raccontato dai media, chiarire il programma su Farmacap e rassicurare cittadini e lavoratori". E' quanto dichiara Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra x Roma.