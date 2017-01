Roma, 13 gen. (askanews) - "Lo stadio della Roma si deve fare, ma come ripetiamo dalla campagna elettorale, deve essere soprattutto lo stadio della Roma, non altro. Quindi, il progetto va "contenuto" nell'ambito del Piano Regolatore Generale (Prg) del 2008. Sinistra per Roma si ritrova nella posizione portata avanti dall'assessore Berdini". Così in una nota Stefano Fassina, consigliere di sinistra per Roma