Roma, 17 feb. (askanews) - "Roma Metropolitane è arrivata a un bivio, così come tutto lasciava prevedere. L'incertezza dei lavoratori e delle loro famiglie diventa ora un incubo, mentre i progetti infrastrutturali di Roma vengono ulteriormente colpiti. Eppure l'Assemblea Capitolina, il 4 novembre scorso, ha approvato una mozione chiara. Ma l'assessore Colomban continua a ignorarla. Ora i nodi vengono al pettine". Così in una nota Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma La ditta Salini, spiega Fassina vincitrice di un ricorso sulla metro B, deve avere 10 mln di euro, il Campidoglio non trasferisce la somma a Roma Metropolitane e il giudice blocca i conti della società. Saltano gli stipendi di lavoratrici e lavoratori. Sinistra x Roma chiede agli assessori Colomban e Mazzillo un'audizione congiunta in Commissione Patrimonio e Bilancio per chiarire il programma della giunta. Chiediamo anche che siano garantiti gli stipendi dei lavoratori, nei tempi previsti. Non possono continuare a pagare gli errori dei vertici aziendali e delle amministrazioni capitoline", conclude.